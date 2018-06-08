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عاجل.. رئيس الوزراء الياباني: مستعدون للدخول في محادثات مع زعيم كوريا الشمالية لتعزيز العلاقات

الجمعة 08/يونيو/2018 - 01:45 ص
عاجل.. رئيس الوزراء الياباني: مستعدون للدخول في محادثات مع زعيم كوريا الشمالية لتعزيز العلاقات
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي
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أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، استعداده للدخول في محادثات مباشرة مع كوريا الشمالية في محاولة لحل قضية اختطاف المواطنين اليابانيين، وتعزيز العلاقات مع بيونغ يانج زعيم كوريا الشمالية.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس دونالد ترامب: "أرغب فى مواجهة كوريا الشمالية مباشرة والتحدث معهم حتى يمكن حل مشكلة الخطف بسرعة"، ووعد ترامب بإثارة قضية اليابانيين المختطفين إبان السبعينيات والثمانينيات مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون فى قمة سنغافورة.

وتابع أن سياسة اليابان فى السعى وراء "سلام حقيقى فى شمال شرق آسيا" أم تتغير وإذا كانت كوريا الشمالية مستعدة لاتخاذ خطوات في الاتجاه الصحيح، فسيكون لديها "مستقبل مشرق.

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