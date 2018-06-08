عاجل.. أردوغان: حالة الطوارئ قد ترفع بعد انتخابات 24 يونيو المقبل





قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده قد ترفع حالة الطوارئ التى فرضتها بعد محاولة انقلاب فى 2016 عقب انتخابات 24 يونيو المقبل.





وأشار خلال مقابلة مع فضائية "سي.إن.إن ترك" التلفزيونية – حسب ما نشرته "رويترز"، إلى أنه سيناقش مسألة رفع الطوارئ بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي ستجرى في وقت لاحق الشهر الجاري.



