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اتحاد جدة السعودي يوجه صفعة قوية لنجم الأهلي (صورة)

الجمعة 08/يونيو/2018 - 01:37 ص
اتحاد جدة السعودي يوجه صفعة قوية لنجم الأهلي (صورة)
الأهلي
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الفجر الرياضي
 

كشف نادي اتحاد جدة السعودي، تفاصيل التفاوض مع التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك في بيان رسمي.

 

وأكد النادي السعودي أن وكيل علي معلول، هو من عرض اللاعب على نادي الاتحاد، لضمه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وبناء على ذلك أرسل النادي عرض رسمي للأهلي لضم اللاعب.

 

وتابع أن إدارة الاتي صرفت النظر عن التعاقد مع معلول في الفترة الحالية.

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