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عاجل.. بدء تطبيق قانون التحرش الجديد بالسعودية

الجمعة 08/يونيو/2018 - 01:32 ص
عاجل.. بدء تطبيق قانون التحرش الجديد بالسعودية
تطبيق قانون التحرش بالسعودية
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تطبق الممكلة العربية السعودية، اليوم الجمعة، نظام مكافحة التحرش والذي تصل فيه عقوبة المتحرش في بعض الحالات إلى السجن، لمدة خمس سنوات، وغرامة تصل إلى 300 ألف ريال.

وسيشمل النظام وسائل التقنية الحديثة بجميع أشكالها وأنواعها، مثل مواقع التواصل الاجتماعي، وستعد من ضمن وسائل التحرش التي يعاقب عليها القانون.

وتفاعل الكثير من السعوديين على بدء تطبيق القانون، اليوم الخميس، عبر موقع "تويتر"، تحت وسم "#بدء_نظام_مكافحة_التحرش".

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