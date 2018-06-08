الحلقة 23 من المسلسل الرمضاني "كلبش 2" تقترب من 100 ألف مشاهدة خلال ساعة (فيديو)
الجمعة 08/يونيو/2018 - 01:30 ص
الفجر الفني
حققت الحلقة 23 من مسلسل "كلبش 2" للنجم أمير كرارة، نحو 100 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يويتوب بعد ساعة واحدة فقط من عرضها.
"كلبش 2" تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق بعد ترقية الرائد سليم الأنصاري، حيث ينتقل إلى مرحلة جديدة من حياته، فيتولى مأمورية الإشراف على سجن العقرب، وتنقلب حياته رأساً على عقب بعد قتل أهله، وإصابته فيقرر الانتقام.
ويشارك في المسلسل في بطولته روجينا، محمود البزاوي، هالة فاخر، أحمد صلاح حسني، تأليف باهر دوديدار، إخراج بيتر ميمى.
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