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رئيس "غاز مصر" يكشف عن تفاصيل تقسيط التعاقد على الغاز للمنازل

الجمعة 08/يونيو/2018 - 01:56 ص
رئيس غاز مصر يكشف عن تفاصيل تقسيط التعاقد على الغاز للمنازل
المهندس ياسر صلاح - رئيس شركة غاز مصر
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نعيم يوسف
 
قال المهندس ياسر صلاح، رئيس شركة غاز مصر، إنهم لديهم هذا العام خطة طموحة لتوصيل الغاز إلى مليون و350 ألف وحدة سكنية.

وأضاف في لقاء مع برنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، الخميس، أن هناك بعض العملاء لديهم تباطؤ في التعاقد، ولذلك تم طرح نظام تقسيط تكاليف التعاقد لحوالي 648 ألف عميل.

وتابع أنه سيتم تقسيط رسوم التعاقد على الاستهلاك، ولن يدفع العميل حتى رسوم المعاينة، وسيتم تقسيطها على 6 سنوات، ولن يكون هناك أي فوائد، مشددًا على أن هذا الأمر لتعظيم الاستفادة من الشبكات التي تم إنشاؤها.
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