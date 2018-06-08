عاجل.. الأرصاد تحذر المواطنين من موجة حارة ستضرب عدد من المحافظات اليوم الجمعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق من الوجة البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 39

وسط الدلتا 25 39

الإسكندرية 22 31

بلطيم 23 31

مطروح 20 30

السلوم 23 36

سيوة 21 39

بورسعيد 24 31

دمياط 24 31

العريش 18 33

رفح 17 32

الإسماعيلية 21 39

السويس 22 39

رأس سدر 23 39

نخل 15 36

نويبع 26 39

طابا 19 36

كاترين 20 30

الطور 25 37

شرم الشيخ 28 37

الغردقة 27 38

مرسى علم 26 37

الفيوم 24 40

بنى سويف 24 40

المنيا 24 39

أسيوط 23 42

سوهاج 24 43

قنا 25 43

الأقصر 26 44

أسوان 27 44

أبوسمبل 27 42

لوادى الجديد 25 42

لاتين 26 41

أبو رماد 27 40

أس حدربة 28 39

حلايب 28 39



