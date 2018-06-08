بالأسماء.. تعرف على أبرز المدعوين لحضور مران المنتخب قبل السفر إلى روسيا

يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني، لنهائيات كأس العالم والمقرر إقامتها بروسيا منتصف الشهر الجاري.

ويخوض المنتخب الوطني، مرانه الأخير على ملعب القاهرة الدولي مساء غد السبت قبل السفر إلى روسيا الأحد المقبل للمشاركة في نهائيات المونديال.

وخاض الفراعنة، ثلاث مباريات ودية خلال الشهر الماضي ومطلع الشهر الجاري، حيث تعادل إيجابيًا مع المنتخب الكويتي بهدف لكل فريق، وسلبيًا مع المنتخب الكولومبي، بينما تلقى هزيمة قاسية أمام بلجيكا، بثلاثية دون رد في التجربة الأخيرة قبل المشاركة بالمحفل الدولي.

ودعا اتحاد الكرة عددًا من المسؤولين والفنانين، لحضور المران الأخير قبل الانطلاق إلى العاصمة الروسية موسكو وهم:

إيمان البحر درويش نقيب الموسيقيين السابق.

الفنان: ماجد المصري.

الفنان: أحمد بدير.

الفنان: فتوح أحمد.

المطرب: هاني شاكر.

المطرب: إيهاب توفيق.