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'فايق' يشارك بعزاء الإذاعي الراحل أحمد سعيد

الجمعة 08/يونيو/2018 - 01:25 ص
'فايق' يشارك بعزاء الإذاعي الراحل أحمد سعيد
محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان
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ميسون أبو الحسن
 
شارك مساء أمس الخميس، محمد فايق رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بعزاء الإذاعي الكبير الراحل أحمد سعيد، بمسجد عمر مكرم بالتحرير.


وكان شُعيت جنازة الإذاعي الراحل، الثلاثاء الماضي، من مسجد السيدة نفسية بعد صلاة العصر، والذي رحل عن عالمنا مساء الإثنين الماضي، عن عمر ناهز الـ92 عامًا.


ويُعد "سعيد" أول رئيس لإذاعة "صوت العرب"، وأحد رواد الإذاعة المصرية عبر تاريخها، وارتبطت الجماهير بصوته في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، حيث كان يذيع البيانات السياسية المهمة بصوته الرخيم.
المزيد عن: محمد فايق رئيس المجلس الأعلى القومي لحقوق الإنسان الفجى الأعلى الإعلام الإذاعي أحمد سعيد أخبار مصر أخبار الفجر
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