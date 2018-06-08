'فايق' يشارك بعزاء الإذاعي الراحل أحمد سعيد

شارك مساء أمس الخميس، محمد فايق رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بعزاء الإذاعي الكبير الراحل أحمد سعيد، بمسجد عمر مكرم بالتحرير.









وكان شُعيت جنازة الإذاعي الراحل، الثلاثاء الماضي، من مسجد السيدة نفسية بعد صلاة العصر، والذي رحل عن عالمنا مساء الإثنين الماضي، عن عمر ناهز الـ92 عامًا.









ويُعد "سعيد" أول رئيس لإذاعة "صوت العرب"، وأحد رواد الإذاعة المصرية عبر تاريخها، وارتبطت الجماهير بصوته في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، حيث كان يذيع البيانات السياسية المهمة بصوته الرخيم.