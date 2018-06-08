عبد الغني: أوروجواي أخطر منافسي مصر بالمونديال.. وانتقاد كوبر "فات أوانه"

يرى مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن منتخب أوروجواي هو أخطر منافسي منتخب مصر في كأس العالم 2018 في روسيا.

وقال عبد الغني في تصريحات لبرنامج "تامر وبشير" على قناة hc، إن كل الفرق سواء منتخب مصر أو روسيا أو السعودية لديهم فرصة قوية في الوصول للدور التالي.

وتابع بأن الهجوم على الجهاز الفني للمنتخب فات أوانه، موضحا أن اللاعبين لن يتأثروا بالهجوم عليهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.