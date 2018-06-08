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محمود الليثي يشعل ثامن سهرات خيمة "كايرو سكاي" بحضور ريم البارودي (صور)

الجمعة 08/يونيو/2018 - 01:14 ص
محمود الليثي يشعل ثامن سهرات خيمة كايرو سكاي بحضور ريم البارودي (صور)
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أحمد رمضان متولي
 

أحيا المطرب الشعبي "محمد الليثي" مساء أمس الخميس، ثامن حفلات خيمة "كايرو سكاي" بالباخرة النيلية نايل فيو.

وبدأ الحفل فى تمام الساعة ١١مساءً بحضور الفنانة ريم البارودي والمطربة حنان عطية. 

وقدم "الليثى" عددًا كبيرًا من أغانيه الشعبية ومواويله المتميزة التي يتفاعل معها محبيه ومنها "بنبوناية، يا عم يا صياد، عبده، حوشى ياما، إذا كان قلبك كبير" وغيرها.

جدير بالذكر أن الفنان "محمد رشاد" سيحيي تاسع سهرات خيمة كايرو سكاي الرمضانية يوم الجمعة المقبل الموافق 23 رمضان.


محمود الليثي يشعل ثامن سهرات خيمة "كايرو سكاي" بحضور ريم البارودي (صور)
محمود الليثي يشعل ثامن سهرات خيمة "كايرو سكاي" بحضور ريم البارودي (صور)
محمود الليثي يشعل ثامن سهرات خيمة "كايرو سكاي" بحضور ريم البارودي (صور)
محمود الليثي يشعل ثامن سهرات خيمة "كايرو سكاي" بحضور ريم البارودي (صور)
محمود الليثي يشعل ثامن سهرات خيمة "كايرو سكاي" بحضور ريم البارودي (صور)
محمود الليثي يشعل ثامن سهرات خيمة "كايرو سكاي" بحضور ريم البارودي (صور)
محمود الليثي يشعل ثامن سهرات خيمة "كايرو سكاي" بحضور ريم البارودي (صور)
محمود الليثي يشعل ثامن سهرات خيمة "كايرو سكاي" بحضور ريم البارودي (صور)
محمود الليثي يشعل ثامن سهرات خيمة "كايرو سكاي" بحضور ريم البارودي (صور)
محمود الليثي يشعل ثامن سهرات خيمة "كايرو سكاي" بحضور ريم البارودي (صور)
محمود الليثي يشعل ثامن سهرات خيمة "كايرو سكاي" بحضور ريم البارودي (صور)
محمود الليثي يشعل ثامن سهرات خيمة "كايرو سكاي" بحضور ريم البارودي (صور)
محمود الليثي يشعل ثامن سهرات خيمة "كايرو سكاي" بحضور ريم البارودي (صور)
محمود الليثي يشعل ثامن سهرات خيمة "كايرو سكاي" بحضور ريم البارودي (صور)
محمود الليثي يشعل ثامن سهرات خيمة "كايرو سكاي" بحضور ريم البارودي (صور)
محمود الليثي يشعل ثامن سهرات خيمة "كايرو سكاي" بحضور ريم البارودي (صور)
محمود الليثي يشعل ثامن سهرات خيمة "كايرو سكاي" بحضور ريم البارودي (صور)
محمود الليثي يشعل ثامن سهرات خيمة "كايرو سكاي" بحضور ريم البارودي (صور)
محمود الليثي يشعل ثامن سهرات خيمة "كايرو سكاي" بحضور ريم البارودي (صور)
محمود الليثي يشعل ثامن سهرات خيمة "كايرو سكاي" بحضور ريم البارودي (صور)
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