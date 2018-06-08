عاجل.. اجتماع رباعي استخباراتي بمشاركة روسية وعراقية وسورية وإيرانية





عقد مدير الاستخبارات العسكرية العراقي اللواء الركن سعد العلاق، الخميس، اجتماعا مع رؤساء وفود الدول المشاركة فى مركز تبادل المعلومات الرباعي، الذي يضم روسيا والعراق وإيران وسوريا.





وأعرب مدير الاستخبارات العراقي، عن ثقته بتوطيد العلاقات ما بين دول المركز واستمرارها وبما يخدم مصالح الدول المشاركة فيه ويعزز أمنها الوطنى والقومى، داعيا إلى الاستمرار فى التنسيق والتعاون حتى بعد القضاء على تنظيم داعش الإرهابى.





كما أعرب رؤساء وفود البلدان المشاركة عن تقديرهم للعراق لاستضافته المركز على أراضيه، وللجهود التى يبذلها مدير المركز بما أسهم فى نجاح عمله فى تقديم معلومات مهمة سارعت بتقويض نشاطات العصابات الإرهابية فى العراق وسوريا - حسب روسيا اليوم.





وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا الأمنية التى تهم الدول الأربعة والأمن الدولي والإقليمي ككل، وبحث المشاركون بالاجتماع سبل تطوير عمل المركز والخطط الكفيلة بديمومة عمله في تعزيز الأمن بالمرحلة المقبلة.



