'الكنيسي' يشارك بعزاء الإذاعي الراحل أحمد سعيد





شارك مساء أمس الخميس، الإعلامي حمدي الكنيسي نقيب الإعلاميين، بعزاء الإذاعي الكبير الراحل أحمد سعيد، بمسجد عمر مكرم.









وكان شُعيت جنازة الإذاعي الراحل، الثلاثاء الماضي، من مسجد السيدة نفسية بعد صلاة العصر، والذي رحل عن عالمنا مساء الإثنين الماضي، عن عمر ناهز الـ92 عامًا.





ويُعد "سعيد" أول رئيس لإذاعة "صوت العرب"، وأحد رواد الإذاعة المصرية عبر تاريخها، وارتبطت الجماهير بصوته في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، حيث كان يذيع البيانات السياسية المهمة بصوته الرخيم.