مدير منتخب مصر يكشف موقف "صلاح" من خوض لقاء أوروجواي

كشف إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر، عن موقف محمد صلاح نجم ليفربول من اللحاق بمباراة أوروجواي في أولى جولات الفريق القومي بكأس العالم 2018 في روسيا.

وقال لهيطة في تصريحات لبرنامج "تامر وبشير" على قناة hc، إن محمد صلاح فرصته قوية في اللحاق بالمباراة ويتدرب بكل جدية وروح من أجل الانتظام في التدريبات والمشاركة في المباريات.

وتابع بأن الجهاز الفني يتابع حالة صلاح يوميا، ويتواصل معه للاطمئنان عليه والعودة للفريق القومي في أقرب وقت.