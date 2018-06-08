ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مدير منتخب مصر يكشف موقف "صلاح" من خوض لقاء أوروجواي

الجمعة 08/يونيو/2018 - 01:10 ص
مدير منتخب مصر يكشف موقف صلاح من خوض لقاء أوروجواي
محمد صلاح
طباعة
إسراء شاكر
 

 

كشف إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر، عن موقف محمد صلاح نجم ليفربول من اللحاق بمباراة أوروجواي في أولى جولات الفريق القومي بكأس العالم 2018 في روسيا.

 

وقال لهيطة في تصريحات لبرنامج "تامر وبشير" على قناة hc، إن محمد صلاح فرصته قوية في اللحاق بالمباراة ويتدرب بكل جدية وروح من أجل الانتظام في التدريبات والمشاركة في المباريات.

 

وتابع بأن الجهاز الفني يتابع حالة صلاح يوميا، ويتواصل معه للاطمئنان عليه والعودة للفريق القومي في أقرب وقت.

 

المزيد عن: منتخب مصر محمد صلاح رياضة الأخبار الرياضية إيهاب لهيطة أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
أوروجواي - أساسي
3
x
01:10
0
أوزبكستان - أساسي
كرواتيا - أساسي
-
x
18:00
-
السنغال - أساسي
سويسرا - أساسي
-
x
19:00
-
اليابان - أساسي
ألمانيا - أساسي
-
x
19:30
-
السعودية - أساسي
بولندا - أساسي
-
x
20:45
-
تشيلي - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/8/2018 2:50:26 AM