"مصطفى بكري" للحكومة الجديدة: "بالراحة في قراراتكم.. عشان الدنيا تمشي وتعدي"



وأوضح خلال برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن "الناس تعبت"، ولابد ألا يكون الإصلاح على حساب الناس، مضيفا: "الرحمة بالغلابة".



وأشار إلى أن الحكومة القادة لابد أن تدير الأمور بشكل جيد، ولا يوجد أحد ضد الإصلاح، ولكن ضد "النكد" المستمر على الناس، لافتا إلى أن تحمل جيل واحد للإصلاح أمر صعب، وأعطونا فرصة لالتقاط الأنفاس.

وجه الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، رسالة إلى الحكومة المصرية الجديدة، قال فيها: "بالراحة في قراراتكم.. عشان الدنيا تمشي وتعدي، ونحمي بلدنا من أي محاولة للاصطياد في الماء العكر".