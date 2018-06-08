عاجل.. 31 قتيلا وجريحا بمعارك غرب مأرب في اليمن





أحبطت قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، المدعومة بالتحالف، هجوماً لمسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.





وأبلغ وكالة "سبوتنيك" مصدر بالمركز الإعلامي للجيش اليمني، أن مسلحي أنصار الله هاجموا مواقع عسكرية جنوب مديرية صرواح الواقعة غرب مارب.





وأوضح أن قوات الرئيس هادي تمكنت بإسناد مدفعي من صد الهجوم، عقب مواجهات خلفت 20 قتيلاً من الحوثيين بينهم قيادي ميداني وعدداً من الجرحى.





كما قال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء، إن مسلحي أنصار الله شنوا هجوماً على مواقع لقوات هادي في تبة أم صياد بمنطقة المخدرة في صرواح، تمكنوا خلاله من استعادة السيطرة عليها، اثر مواجهات خلفت 11 قتيلاً وجريحاً من الطرفين.





وأوضح أن عملية نوعية نفذها مقاتلو أنصار الله على تبة القناصين في صرواح، حيث اقتحموا مواقع قوات الرئيس هادي وكبدوا حاميتها قتلى وجرحى واغتنموا أسلحة وذخائر.





وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا يشن، منذ 26 مارس 2015، عمليات دعما لقوات الرئيس "هادي" لاستعادة حكم البلاد، بعدما استولى الحوثيون على العاصمة صنعاء.



