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سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 8-6-2018 في محافظة البحيرة

الجمعة 08/يونيو/2018 - 01:59 ص
سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 8-6-2018 في محافظة البحيرة
سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري
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إسلام أمين
 
استقر سعر صرف الريال السعودي، بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، ليواصل ثباته وفقا لبيانات عدد من البنوك وبلغ 4.69 جنيه للشراء، 4.71 جنيه للبيع.

ويعتبر استقرار سعر الريال السعودي، هي الحالة التي تشهدها العملة السعودية منذ انتهاء موسم الحج، حيث كان السعر خلال الموسم يشهد بعض التغيرات الطفيفة سواء هبوطا أو ارتفاعا، ولكن بعد انتهاء موسم الحج وقلة الطلب على العملة السعودية، يشهد السعر استقرارا حتى الآن.

كان قد سجل سعر صرف الريال السعودي، بمحافظة البحيرة، أمس الخميس، ليواصل ثباته وفقا لبيانات عدد من البنوك وبلغ 4.79 جنيه للشراء، 4.71 جنيه للبيع.
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