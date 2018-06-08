رواد مواقع التواصل الاجتماعي يفضحون بالدليل أكذوبة "نسر الصعيد رقم واحد في مصر"

وأكد المنشور أن نسب مشاهدات "نسر الصعيد" وهمية، اعتمادًا على التكنولوجيا الحديثة.



كما فضح النشطاء شراء الشركة المنتجة للمسلسل لمجموعة من المشاهدات مدفوعة الثمن مسبقًا.

