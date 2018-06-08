رواد مواقع التواصل الاجتماعي يفضحون بالدليل أكذوبة "نسر الصعيد رقم واحد في مصر"
الجمعة 08/يونيو/2018 - 12:42 ص
فضح رواد مواقع التواصل الاجتماعي أكذوبة "نسر الصعيد رقم واحد في مصر" حيث تداولوا منشورا يوضح حقيقة حصول مسلسل "نسر الصعيد" للفنان محمد رمضان على المركز الأول في نسب المشاهدات.
وأكد المنشور أن نسب مشاهدات "نسر الصعيد" وهمية، اعتمادًا على التكنولوجيا الحديثة.
كما فضح النشطاء شراء الشركة المنتجة للمسلسل لمجموعة من المشاهدات مدفوعة الثمن مسبقًا.
كما فضح النشطاء شراء الشركة المنتجة للمسلسل لمجموعة من المشاهدات مدفوعة الثمن مسبقًا.
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