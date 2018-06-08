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مدرب منتخب مصر يعلق على خسارة بلجيكا وقائمة الفراعنة

الجمعة 08/يونيو/2018 - 12:38 ص
مدرب منتخب مصر يعلق على خسارة بلجيكا وقائمة الفراعنة
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ريهام عبدالمحسن
 
علق أسامة نبيه مدرب المنتخب العام على الخسارة الودية من بلجيكا بثلاثية نظيفة بالأمس، كما علق على قائمة المنتخب واختيار مروان محسن رأس حربة صريح.

وعن الخسارة من بلجيكا بثلاثية نظيفة، علق نبيه قائلاً :"أول مرة منذ قيادتنا للمنتخب كجهاز فني نخسر خسارة ثقيلة مثل بلجيكا وقدمنا مباراة جيدة تحديدًا في الشوط الثاني ".

وعن عدم اختيار رأس حربة بجانب مروان محسن، قال نبيه :"نحتاج المساندة والدعم في الفترة المقبلة ولدينا بدائل في المجموعة التي اخترناها وسنسد لهم بعض الأدوار التي سيطبقونها في المباريات".

وعن إشراك الشناوي بدلاً من الحضري، علق نبيه :"قمنا بإشراك الشناوي بدلاً من الحضري أمام بلجيكا لأن هدفنا المحافظة على ال 23 لاعب الذين اخترناهم وحمايتهم من الإصابات الخطيرة".

واختتم نبيه تصريحاته قائلاً :"لم نشرك الشناوي بدلاً من الحضري أمام بلجيكا بسبب الهدفين الذين دخلوا مرمانا في الشوط الأول ".
المزيد عن: منتخب مصر محمد النني كورة رياضة بلجيكا أسامة نبيه
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