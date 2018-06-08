أحمد حسن يتوقع تشكيل الفراعنة أمام أوروجواي



وعن القائمة التي ستشارك أمام أوروجواي، قال حسن :"الحضري وأ حمد حجازي وعلي جبر وأحمد فتحي ومحمد عبد الشافي وحامد والنني وعبد الله السعيد ومحمود تريزيجيه سيكون بديل صلاح ورمضان صبحي أو محمود كهربا ومروان محسن".



واختتم حسن تصريحاته قائلاً :"من العجيب أن يستعين كوبر بمروان محسن فقط في رأس الحربة ومن الغريب أن يتم الاستغناء عن أحمد حسن كوكا باعتباره متواجد معه منذ فترة طويلة وأيضا أحمد جمعه الذي قدم مستوى مميز في الفترة الأخيرة مع المصري".

توقع أحمد حسن نحم منتخب مصر السابق قائمة المنتخب التي ستشارك أمام أوروجواي في أولى مبارياته في كأس العالم التي ستنطلق في الرابع عشر من الشهر الجاري بروسيا.وقال حسن في تصريحات تلفزيونية لفضائية أون سبورت :"أقصى طموحنا في كأس العالم هو الصعود لدور الستة عشر والمجموعة التي نقع فيها تساعدنا على ذلك ولكن شعرنا ببعض القلق بعد المباريات الودية وأتمنى أن نشرف العرب في المونديال".