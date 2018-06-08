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ائتلاف دعم مصر يوزع جوائز وشهادات أكبر بطولة للمصارعة الرومانية باستاد المنصورة

الجمعة 08/يونيو/2018 - 12:30 ص
ائتلاف دعم مصر يوزع جوائز وشهادات أكبر بطولة للمصارعة الرومانية باستاد المنصورة
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الفجر الرياضي
 

 

 

نظم ائتلاف دعم مصر بالدقهلية تحت شعار دعم الرياضة المصرية أكبر بطولة للمصارعة الرومانية والألعاب الفردية التي شارك فيها 10 فرق من أنحاء الجمهورية و أقيمت بإستاد المنصورة الرياضي.


وقال الاستاذ/ محمد نبيه العربي المدير التنفيذي لائتلاف دعم مصر بالدقهلية إنه تم توزيع جوائز قيمة وشهادات تقديرية للفائزين بالمركز  الأول و الثاني و الثالث وكذلك للمشرفين ورؤساء القطاعات والمدربين.


وأضاف العربي أن مركز تنمية المجتمع التابع لائتلاف دعم مصر حريص على أداء دوره وفقا لتوجيهات المهندس محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر بتبني المبادرات والرؤى التنموية والتواصل مع المواطنين واتاحة المجال أمام الشباب للمشاركة بفاعلية في استكمال مسيرة تنمية وبناء مصرنا الحبيبة.

ائتلاف دعم مصر يوزع جوائز وشهادات أكبر بطولة للمصارعة الرومانية باستاد المنصورة
ائتلاف دعم مصر يوزع جوائز وشهادات أكبر بطولة للمصارعة الرومانية باستاد المنصورة
ائتلاف دعم مصر يوزع جوائز وشهادات أكبر بطولة للمصارعة الرومانية باستاد المنصورة
ائتلاف دعم مصر يوزع جوائز وشهادات أكبر بطولة للمصارعة الرومانية باستاد المنصورة
ائتلاف دعم مصر يوزع جوائز وشهادات أكبر بطولة للمصارعة الرومانية باستاد المنصورة
ائتلاف دعم مصر يوزع جوائز وشهادات أكبر بطولة للمصارعة الرومانية باستاد المنصورة
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