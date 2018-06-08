في حرب ترندات رمضان.. "كلبش 2" ينتصر على "نسر الصعيد" (فيديو)

تفوقت الحلقة 22 من مسلسل "كلبش 2" للنجم أمير كرارة، على الحلقة الـ 21 من مسلسل "نسر الصعيد" بطولة الفنان محمد رمضان، وتمكنت من إزاحتها عن صدارة موقع الفيديوهات الشهير "يويتوب".





وتستمر الحلقة الثانية والعشرون من "كلبش 2" في حصد المشاهدات، حيث استطاعت حتى الآن تحقيق نحو 4 ملايين مشاهدة، فيما لم تتجاوز الحلقة 21 من نسر الصعيد المليوني مشاهدة.





"كلبش 2" تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق بعد ترقية الرائد سليم الأنصاري، حيث ينتقل إلى مرحلة جديدة من حياته، فيتولى مأمورية الإشراف على سجن العقرب، وتنقلب حياته رأساً على عقب بعد قتل أهله، وإصابته فيقرر الانتقام.



ويشارك في المسلسل في بطولته روجينا، محمود البزاوي، هالة فاخر، أحمد صلاح حسني، تأليف باهر دوديدار، إخراج بيتر ميمى.









وتدور أحداث "نسر الصعيد" حول ضابط الشرطة زين "محمد رمضان"، الذي يدخل في مواجهة شرسة مع هتلر "سيد رجب"، وهو رجل أعمال صعيدي يعمل في التجارة غير المشروعة، فيشتد الصراع بين الإثنين، ويحاول كلا منهما الإيقاع بغريمه، وعلى صعيد آخر يجد زين نفسه في صراع بين حب امرأتين إحداهما ابنة عمه.







