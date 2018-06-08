بالصور.. "اتحاد الشرطة" يتسلم كأس البطولة في الدورة الرمضانية لملتقى الشباب

فاز نادي اتحاد الشرطة في الدورة الرمضانية لوزارة الداخلية لكرة القدم الخماسية في ملتقى شباب الجامعات بالمركز الأول؛ و فريق تدريب قوات الأمن بالمركز الثاني؛ وفريق جامعة بنها بالمركز الثالث؛ وذلك تحت رعاية وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار.

وشارك فى الحضور عدد من قيادات الوزارة وتحت رعاية اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، ومن المقرر حصول الفائز بالمركز الأول فى نهاية الدورة على جوائز قيمة.

وشهد أيضا اليوم حضور رئيس المجلس الأعلى للشرطة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن اللواء عادل رشاد واللواء خالد حمدى مساعد وزير الداخلية لقطاع الاعلام والعلاقات واللواء أسر نجم الدين مدير اتحاد الشرطة، و شباب الجامعات.



