عاجل.. مصادر لـ"الفجر": محافظ الغربية باقي في منصبه ولا نية لتغييره

ووزير الإسكان السابق في حكومة المهندس شريف إسماعيل.



وأشارت في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إلى إرضاء الحكومة عن أداء اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، الذي تولى المنصب في ديسمبر 2016، وذلك عقب المهندس سعيد مصطفى المحافظ السابق، ومر عليه عدة تغييرات للمحافظين، إلا أن المحافظ الحالي ظل مستمر في العمل ميدانيًا وإنجاز المشروعات وخدمة المواطنين.



ويعتبر من أهم إنجازات "صقر" إنهاء عدد من مشاريع الصرف الصحي والرصف والصحة والتعليم، وتعتبر المحافظة في عهده أكثر محافظة شهدت تبرعات من الأهالي على مستوى محافظات الجمهورية، حيث بلغت التبرعات أكثر من مليار جنيه.



ويعتب من أفضل المحافظين الذين تولوا مسؤولية المحافظة منذ قيام ثورة 25 يناير حتى الآن، حيث نجح في إنهاء عدد كبير من المشاريع المتوقفة، وإنشاء مدينة صناعية بمدينة المحلة الكبرى على مساحة 34 فدانًا، وإنشاء منطقة صناعية أخرى بقرية كتامة قلعة صناعة الأثاث بالدلتا.





ومن المتوقع إجراء حركة تغييرات في عدد من المحافظين، وعدد من الوزراء، وذلك خلال الأيام المقبلة، عقب تولي المهندس مصطفى مدبولي رئاسة الحكومة الجديدة.

كشفت مصادر من داخل ديوان عام محافظة الغربية، عن أن اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، باقٍ في منصبة ولا نية لتغييريه في الحكومة الجديدة التى سيشكلها المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الجديد،