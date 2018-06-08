سيد عبد الحفيظ يعود للإعلام الرياضي من بوابة المونديال

كشف تامر شحاتة المدير التنفيذي لإذاعة راديو مصر، عن تعاقد الإذاعة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى سابقا، لتقديم "استوديو تحليلى" لمباريات كأس العالم روسيا 2018، التى ستنطلق الخميس المقبل 14 يونيه.

ويحلل سيد عبد الحفيظ ، ومعه مجموعة من نجوم كرة القدم فى مصر عبر أجيال مختلفة، أداء الفرق المشاركة فى مباريات كأس العالم، ونتائج المباريات، وتحديدا مباريات مصر، وفرق المجموعة التى وقعت بها، وهى أورجواى وروسيا والسعودية.

وأكد المدير التنفيذي لإذاعة راديو مصر ، سعادته بالتعاون مع سيد عبد الحفيظ، مؤكدا أنه قيمة إعلامية ورياضية كبيرة، وهو من الشخصيات الملتزمة إعلامية ومن المدارس الإعلامية المحترمة البعيدة عن الإثارة.