مجلس الأهلي يُسلّم جوائز الفائزين في مسابقة حِفْظ القرآن الكريم
مجلس إدارة النادي الأهلي قام، مساء اليوم، بتسليم جوائز الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم لعام 2018، وذلك في الحفل الذي استقبله فرع النادي بمدينة نصر.
وحضر ممثلا عن المجلس لتسليم الجوائز وشهادات التقدير، العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي، ومحمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي، وحسن مسعود المدير التنفيذي لفرع النادي بمدينة نصر، ومحمد يوسف رئيس اللجنة العليا لمتابعة نشاط اللجان.
وشهدت المسابقة تقسيم المشاركين فيها إلى أربعة مستويات، حيث شهد المستوى الأول (حفظ القرآن كاملا) فوز أمين ماهر أمين مدكور بالمركز الأول، وأحمد يحيى حسن عبد الحفيظ بالمركز الثاني، وإلهام أحمد حجاج بالمركز الثالث.
وعلى صعيد المستوى الثاني (حفظ نصف القرآن)، فازت هويدا أحمد عبد المنعم بالمركز الأول، ونهلة عمرو علي عبد التواب بالمركز الثاني، في حين فاز عبد الوهاب سليمان عبد الوهاب بالمركز الثالث.
وفي المستوي الثالث (حفظ ربع القرآن)، فاز عبد الله مصطفى بالمركز الأول، وسنا سليمان عبد الوهاب بالمركز الثاني، وعمر إيهاب أحمد بالمركز الثالث.
وفي المستوي الرابع (حفظ عُشر القرآن الكريم)، فاز عبد الرحمن محمد بالمركز الأول، وماسة محمد أحمد بالمركز الثاني، ويحيى عبد الناصر علي بالمركز الثالث، وعمر أحمد محمد بالمركز الرابع، وعبد الرحمن أحمد محمد وصفي بالمركز الخامس.
وشهد ختام الحفل توزيع شهادات تقدير لجميع المشاركين في المسابقة هذا العام.