مجلس الأهلي يُسلّم جوائز الفائزين في مسابقة حِفْظ القرآن الكريم

مجلس إدارة النادي الأهلي قام، مساء اليوم، بتسليم جوائز الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم لعام 2018، وذلك في الحفل الذي استقبله فرع النادي بمدينة نصر.





وحضر ممثلا عن المجلس لتسليم الجوائز وشهادات التقدير، العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي، ومحمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي، وحسن مسعود المدير التنفيذي لفرع النادي بمدينة نصر، ومحمد يوسف رئيس اللجنة العليا لمتابعة نشاط اللجان.



