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مندوب رئاسة الجمهورية في عزاء أحمد سعيد بـ"عمر مكرم" (صور)

الجمعة 08/يونيو/2018 - 12:07 ص
مندوب رئاسة الجمهورية في عزاء أحمد سعيد بـعمر مكرم (صور)
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عبدالحافظ حمدي
 

حضر مندوب رئاسة الجمهورية اللواء محمد شاهين، عزاء الراحل أحمد سعيد، أحد رواد العمل الإذاعي، ومؤسس إذاعة صوت العرب، بمسجد عمر مكرم بوسط القاهرة، مساء اليوم الخميس في اليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان الكريم، بعد صلاة العشاء.

ولد الإذاعي القدير عام 1925، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1946، وعين مذيعًا رئيسيًا منذ انطلاق برنامج صوت العرب عبر إذاعة القاهرة، ومديرًا لإذاعة صوت العرب عند تأسيسها عام 1953، وحتى عام 1967.

عمل فترة في مجلة "آخر ساعة"، و"روز اليوسف"، و"الكواكب"، والتحق بالإذاعة سكرتيرًا فنيًا لمديرها، ثم تولى إدارة برنامج العلاقات الخارجية عام 1950.

سافر إلي منطقة القناة، واشترك في عمليات الفدائيين ضد القوات البريطانية في بورسعيد والإسماعيلية والسويس والتل الكبير، وسجل هذه العمليات الحربية وأذاعها في الراديو.

وأدخل خلال فترة عمله بصوت العرب، الكثير من التجديدات على أساليب الكتابة الإذاعية، والخرائط البرامجية، وأساليب العمل الإذاعي، كما استخدم الفكاهة في التعبير السياسي والسخرية في برنامجه الشهير "هذا عدوك".
مندوب رئاسة الجمهورية في عزاء أحمد سعيد بـ"عمر مكرم" (صور)
مندوب رئاسة الجمهورية في عزاء أحمد سعيد بـ"عمر مكرم" (صور)
مندوب رئاسة الجمهورية في عزاء أحمد سعيد بـ"عمر مكرم" (صور)
مندوب رئاسة الجمهورية في عزاء أحمد سعيد بـ"عمر مكرم" (صور)
مندوب رئاسة الجمهورية في عزاء أحمد سعيد بـ"عمر مكرم" (صور)
مندوب رئاسة الجمهورية في عزاء أحمد سعيد بـ"عمر مكرم" (صور)
مندوب رئاسة الجمهورية في عزاء أحمد سعيد بـ"عمر مكرم" (صور)
مندوب رئاسة الجمهورية في عزاء أحمد سعيد بـ"عمر مكرم" (صور)
مندوب رئاسة الجمهورية في عزاء أحمد سعيد بـ"عمر مكرم" (صور)
مندوب رئاسة الجمهورية في عزاء أحمد سعيد بـ"عمر مكرم" (صور)
مندوب رئاسة الجمهورية في عزاء أحمد سعيد بـ"عمر مكرم" (صور)
مندوب رئاسة الجمهورية في عزاء أحمد سعيد بـ"عمر مكرم" (صور)
مندوب رئاسة الجمهورية في عزاء أحمد سعيد بـ"عمر مكرم" (صور)
مندوب رئاسة الجمهورية في عزاء أحمد سعيد بـ"عمر مكرم" (صور)
مندوب رئاسة الجمهورية في عزاء أحمد سعيد بـ"عمر مكرم" (صور)
مندوب رئاسة الجمهورية في عزاء أحمد سعيد بـ"عمر مكرم" (صور)
مندوب رئاسة الجمهورية في عزاء أحمد سعيد بـ"عمر مكرم" (صور)
مندوب رئاسة الجمهورية في عزاء أحمد سعيد بـ"عمر مكرم" (صور)
مندوب رئاسة الجمهورية في عزاء أحمد سعيد بـ"عمر مكرم" (صور)
مندوب رئاسة الجمهورية في عزاء أحمد سعيد بـ"عمر مكرم" (صور)
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