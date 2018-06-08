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الديهي يكشف عن تفاصيل محاولة اغتيال "عبدالناصر".. ويؤكد تاريخ الإخوان حافل بالدم

الجمعة 08/يونيو/2018 - 12:05 ص
الديهي يكشف عن تفاصيل محاولة اغتيال عبدالناصر.. ويؤكد تاريخ الإخوان حافل بالدم
الإعلامي نشأت الديهي
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أمنية فوزي
 
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الإخواني يوسف ندا، شارك في محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في حادث المنشية عام 1954 وقبض عليه وحكم عليه بالسجن.

وأضاف مقدم برنامج "أهل الشر"؛ المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الخميس، أن يوسف ندا اعترف وبرر محاولة اغتيال عبد الناصر بأن الرئيس الراحل لم يفي بوعوده مع الإخوان، مشيرًا إلى أن الإخوان تربصوا بـ"عبد الناصر"، وتاريخهم حافل بسلسال من الدم وخيانة الوطن.
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