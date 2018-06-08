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مصطفى يونس: "لو أبويا له علاقة بجماعة الإخوان هرفضه"

الجمعة 08/يونيو/2018 - 12:41 ص
مصطفى يونس: لو أبويا له علاقة بجماعة الإخوان هرفضه
الكابتن مصطفى يونس - نجم النادي الأهلي السابق
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هدى عبدالرازق
 
قال الكابتن مصطفى يونس، نجم النادي الأهلي السابق، إن اللاعب محمد أبوتريكة من أعظم اللاعبين على المستوى الكروي، ولكنه يرفض تصرفاته على المستوى الشخصي.

وأشار خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الخميس، إلى أنه كان لا يتمنى أن يكون أبو تريكة على علاقة بجماعة الإخوان، مضيفًا: "لو أبويا له علاقة بجماعة الإخوان هرفضه".


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