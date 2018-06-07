بعد دعم المحافظ والاتحاد الافريقي| المصري يصرف القسط الثالث من مستحقات اللاعبين

أكد مصدر من الإدارة المالية للنادي المصري أنه تقرر صرف القسط الثالث فقط من المستحقات المتأخرة للاعبين المصريين من الموسم الماضي، على أن يتبقي لهم قيمة القسط الرابع ومكافآت الفوز بالمركز الثالث وباقي مكافآت الفوز في المباريات الاخيرة ومقدم عقد الموسم الجديد.





ووعد مجلس الإدارة بأن يتم سداد كل هذه المستحقات المتأخرة بعد الحصول علي حق الرعاية من الشركة الراعية.





ويطمح مجلس الإدارة في أن يوافق اللاعبين على الحصول على القسط الثالث فقط بدون إثارة أي مشاكل ومن المفترض أن يجتمع الفريق لبداية فترة الاعداد يوم السبت المقبل باستاد بورسعيد.