ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بعد دعم المحافظ والاتحاد الافريقي| المصري يصرف القسط الثالث من مستحقات اللاعبين

الخميس 07/يونيو/2018 - 11:46 م
بعد دعم المحافظ والاتحاد الافريقي| المصري يصرف القسط الثالث من مستحقات اللاعبين
طباعة
نيرة الجابري
 

أكد مصدر من الإدارة المالية للنادي المصري أنه تقرر صرف القسط الثالث فقط من المستحقات المتأخرة للاعبين المصريين من الموسم الماضي، على أن يتبقي لهم قيمة القسط الرابع ومكافآت الفوز بالمركز الثالث وباقي مكافآت الفوز في المباريات الاخيرة ومقدم عقد الموسم الجديد.


ووعد مجلس الإدارة بأن يتم سداد كل هذه المستحقات المتأخرة بعد الحصول علي  حق  الرعاية من الشركة الراعية.


ويطمح مجلس الإدارة في أن يوافق اللاعبين على الحصول على القسط الثالث فقط بدون إثارة أي مشاكل ومن المفترض أن يجتمع الفريق لبداية فترة الاعداد يوم السبت المقبل باستاد بورسعيد.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
إنجلترا - أساسي
x
21:00
كوستاريكا - أساسي
البرتغال - أساسي
x
21:15
الجزائر - أساسي
أيسلندا - أساسي
x
22:00
غانا - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/8/2018 1:10:01 AM