مرقس عادل: عرض فيلم "الرجل الأخطر" في موسم الصيف

أكد المخرج مرقس عادل انه سيتم عرض فيلم " الرجل الاخطر" في اجازة موسم الصيف الحالي بعد الانتهاء من مرحلة المونتاج الذي يقوم بها حاليا في احدي الاستديوهات الكبري بمدينة نصر.





وأضاف :أن فيلم" الرجل الأخطر" كوميدي اجتماعي تشويقي يعتمد علي السسبنس والاثارة والتشويق ويحمل عدة مفاجأت للجمهور العربي والمصري عند عرضه وبه اسقاطات علي الواقع الذي نعيشه من خلال مناقشة قضية مهمة وهي فكرة التشوية الذي حدث لمصر في الاونة الاخيرة ومحاولة تقديم معالجة للقضية ووضع الصورة الجمالية التي كانت تتمتع بها مصر في الماضي.