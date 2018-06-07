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مرقس عادل: عرض فيلم "الرجل الأخطر" في موسم الصيف

الخميس 07/يونيو/2018 - 11:43 م
مرقس عادل: عرض فيلم الرجل الأخطر في موسم الصيف
مرقس عادل
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الفجر الفني
 

أكد المخرج مرقس عادل انه سيتم عرض فيلم " الرجل الاخطر" في اجازة موسم الصيف الحالي بعد الانتهاء من مرحلة المونتاج الذي يقوم بها حاليا في احدي الاستديوهات الكبري بمدينة نصر.


وأضاف :أن فيلم" الرجل الأخطر" كوميدي اجتماعي تشويقي يعتمد علي السسبنس والاثارة والتشويق ويحمل عدة مفاجأت للجمهور العربي والمصري عند عرضه وبه اسقاطات علي الواقع الذي نعيشه من خلال مناقشة قضية مهمة وهي فكرة التشوية الذي حدث لمصر في الاونة الاخيرة ومحاولة تقديم معالجة للقضية ووضع الصورة الجمالية التي كانت تتمتع بها مصر في الماضي.


"الرجل الأخطر" بطولة جماعية تجمع الفنان سامح حسين وادوارد ورحمة حسن وهالة فاخر وسليمان عيد ومارتينا وتأليف :جوزيف فوزي و من إخراج الدكتور : مرقس عادل ومخرج منفذ: محمد بدير ومنتج فني: مينا فوزي ومدير التصوير: مايكل جورجي ومهندس ديكور : تامر اسماعيل ومهندس الصوت: مرسي عبدالمغني ومستشار إعلامي: موسي صبري. من انتاج: شركة فريدة لمالكها سلمي الشرقاوي ومحمد الأباصيري.

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