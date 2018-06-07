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نشأت الديهي: أمريكا طلبت توسط الإخوان لدى إيران للإفراج عن رهائنها

الخميس 07/يونيو/2018 - 11:41 م
نشأت الديهي: أمريكا طلبت توسط الإخوان لدى إيران للإفراج عن رهائنها
نشأت الديهي
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أمنية فوزي
 
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن أمريكا طلبت توسط الإخوان لدى إيران للإفراج عن رهائنها الذين احتجزتهم إيران إبان ثورتها الإسلامية. 

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر"، المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الخميس، أن وفد من السفارة الأمريكية ذهب للقاهرة لمقابلة مرشد الإخوان آنذاك عمر التلمساني، لكن الأخير اشترط اتصال مباشر من الرئيس الأمريكي جيمي كارتر من أجل التدخل.

وأشار الديهي إلى أنه بعد أيام اتصل الإخواني يوسف ندا بالرئاسة الأمريكية للتواصل مع المرشد، لكن مكتب الرئيس رد عليه بأنهم سيعاودن الاتصال بهم، ولم يفعلوا ذلك بعد علمهم بأن الإخوان يبحثون عن مصلحتهم.
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