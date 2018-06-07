نشأت الديهي: أمريكا طلبت توسط الإخوان لدى إيران للإفراج عن رهائنها

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن أمريكا طلبت توسط الإخوان لدى إيران للإفراج عن رهائنها الذين احتجزتهم إيران إبان ثورتها الإسلامية.





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر"، المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الخميس، أن وفد من السفارة الأمريكية ذهب للقاهرة لمقابلة مرشد الإخوان آنذاك عمر التلمساني، لكن الأخير اشترط اتصال مباشر من الرئيس الأمريكي جيمي كارتر من أجل التدخل.



