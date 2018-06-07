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مصطفى يونس عن الرئيس السيسي: "ربنا يحميه"

الخميس 07/يونيو/2018 - 11:40 م
مصطفى يونس عن الرئيس السيسي: ربنا يحميه
مصطفى يونس
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هدى عبدالرازق
 
أعرب الكابتن مصطفى يونس، نجم النادي الأهلي السابق، عن حبه وتقديره الشديد للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: "ربنا يحميك، ويخليك لمصر".

وأشار "يونس"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الخميس، إلى أن كرسي الحكم هو من يسعى للرئيس السيسي، وليس السيسي من يسعى للحكم، مؤكدًا أن السيسي رئيسًا عبر بمصر إلى بر الأمان، ويعمل من أجل المستقبل، واصفًا القوات المسلحة بـ مصنع الرجال.
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