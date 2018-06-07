تبيان فى أداء مؤشرات البورصة الأمريكية فى نهاية تداولات اليوم الخميس

غلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأمريكية بنهاية تعاملات اليوم الخميس، مع خسائر قطاع التكنولوجيا، في حين سجل "داو جونز" أعلى مستوى في نحو شهرين.





وكانت أسهم التكنولوجيا الأسوأ أداءً، بقيادة سهمي "فيسبوك" و"نتفلكيس" واللذان تراجعاً بأكثر من 1.6%، بعد تسجيل مستويات قياسية خلال الجلسات الماضية.





وفشل الارتفاع في أسعار النفط الخام في تعويض التراجع في قطاع التكنولوجيا، مما دفع معظم "وول ستريت" نحو الانخفاض.





بينما صعد "داو جونز" رابحاً 95 نقطة إلى أعلى مستوى منذ 9 مارس الماضي، بدعم سهم " ماكدونالدز" الذي ارتفع بنحو 4.4%.





وكان وزير التجارة الأمريكي قد أعلن التوصل إلى اتفاق مع شركة "زد.تي.إي" لكي تستأنف نشاطها مرة أخرى في الولايات المتحدة.





وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تراجعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي.





وبنهاية التعاملات، صعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.4% إلى 25241.4 نقطة.





بينما هبط "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.1% إلى 2770.3 نقطة، فيما تراجع "ناسداك" عند 7635.07 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.7%.





وبحلول الساعة 8:15 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2% إلى 93.455 دولار.