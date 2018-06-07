إصابة 3 عراقيين جراء انفجار عبوة ناسفة ببغداد





أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، بأن ثلاثة أشخاص أصيبوا بانفجار عبوة ناسفة بالعاصمة العراقية بغداد.





وقال المصدر، إن عبوة ناسفة انفجرت في سوق 4000 في منطقة الشعب ببغداد، مما أسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص، مضيفا أن قوة أمنية طوقت الحادث، ونقلت الجرحى إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.





يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، مما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.



