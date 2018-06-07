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ليفربول يضم بديل صلاح مقابل 65 مليون يورو

الخميس 07/يونيو/2018 - 11:03 م
ليفربول يضم بديل صلاح مقابل 65 مليون يورو
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مني العوضي
 

نجح نادي ليفربول في الوصول إلى اتفاق نهائي مع أولمبيك ليون بشأن ضم نبيل فقير مهاجم الفريق الفرنسي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن نادي ليفربول الإنجليزي اقترب من التعاقد بشكل رسمي مع نبيل فقير لاعب ليون مقابل 65 مليون يورو بالإضافة إلى مكافأة قدرها 7 مليون يورو.


قالت الصحيفة الفرنسية، إن الدولي الفرنسي سيقوم بإجراء الفحص الطبي غدًا الجمعة، لإكمال صفقة إنتقاله لنادي ليفربول.


جدير بالذكر فإن تعاقد ليفربول مع فقير يفتح الباب أمام رحيل الفرعون المصري محمد صلاح إلى ريال مدريد أو برشلونة.

المزيد عن: نبير فقير محمد صلاح ليفربول كورة رياضة
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