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اليوم الـ 23 من شَهر رَمَضَان المُعَظّم 1439هـ

الجمعة 08/يونيو/2018 - 12:00 ص
اليوم الـ 23 من شَهر رَمَضَان المُعَظّم 1439هـ
اليوم الـ 23 من شَهر رَمَضَان المُعَظّم 1439هـ
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أحمد يسرى
 
*الفصل السّادس: فراسة المِهَن...

3-مهنة المُكتشفين: الرّحالة والمغامرون ومنهم (كريستوفركولومبس ، كابتن جيمس كوك ، سير جون فرانكلين رحالة إنجليزى نجح فى الوصول للقطب الشمالى) ويشتركون فى إستطالة وجوههم/الوجه مُستطيل الشكل ، كما أن المسافة  بين الأذن حتى قمة الرأس واسعة ولهم الأنف الرومانى المشهور بالشجاعة حب المغامرة والإقدام والثبات فى وجه الشدائد.

4-مهنة المُوسيقيين: ومنهم (فرانسيس هايدن ، لودفيج بيتهوفن ، سباستيان باخ ، موزارت) والموسيقار كالشاعر تقرأ أخلاقه على سحنته ، ويشترك الموسيقيون فى صفة واضحة وشهيرة وهى كِبَر حجم آذاناهم فالأذن كبيرة بالقياس لحجم الدماغ  وهى منتشرة فى الموسيقيين أو من لهم أذن موسيقيّة ، صفة أخرى واضحة أن وجوههم مبتسمة أو تبدو مستعدة للإبتسام أو كأن وجوههم على وشك الإبتسام حتى إن كان مزاجهم سيئاً.

**المصدر: كتاب علم الفراسة الحديث لجرجى زيدان-1954

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