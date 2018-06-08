اليوم الـ 23 من شَهر رَمَضَان المُعَظّم 1439هـ

*الفصل السّادس: فراسة المِهَن...





3-مهنة المُكتشفين: الرّحالة والمغامرون ومنهم (كريستوفركولومبس ، كابتن جيمس كوك ، سير جون فرانكلين رحالة إنجليزى نجح فى الوصول للقطب الشمالى) ويشتركون فى إستطالة وجوههم/الوجه مُستطيل الشكل ، كما أن المسافة بين الأذن حتى قمة الرأس واسعة ولهم الأنف الرومانى المشهور بالشجاعة حب المغامرة والإقدام والثبات فى وجه الشدائد.





4-مهنة المُوسيقيين: ومنهم (فرانسيس هايدن ، لودفيج بيتهوفن ، سباستيان باخ ، موزارت) والموسيقار كالشاعر تقرأ أخلاقه على سحنته ، ويشترك الموسيقيون فى صفة واضحة وشهيرة وهى كِبَر حجم آذاناهم فالأذن كبيرة بالقياس لحجم الدماغ وهى منتشرة فى الموسيقيين أو من لهم أذن موسيقيّة ، صفة أخرى واضحة أن وجوههم مبتسمة أو تبدو مستعدة للإبتسام أو كأن وجوههم على وشك الإبتسام حتى إن كان مزاجهم سيئاً.





**المصدر: كتاب علم الفراسة الحديث لجرجى زيدان-1954



