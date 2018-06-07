ريال مدريد يخطط لضم أوبلاك

يسعى فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، للتعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

دخل مسؤولو ريال مدريد في مفاوضات طويلة مع الإسباني دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد إلا إنها فشلت بسبب تمسك إدارة النادي الإنجليزي بالحارس المتألق.





أكدت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، إن بيريز يفكر جديًا في الحصول على خدمات يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد، من خلال دفع 100 مليون يورو وهو قيمة الشرط الجزائي المتواجد في عقده.





يحظى حارس أتلتيكو مدريد باهتمام كبير من نادي ليفربول الإنجليزي الذي قدم بالفعل عرض رسمي من أجل ضمه هذا الصيف.





وكان نادي ريال مدريد قد أبدى اهتمامه بالتعاقد مع كورتوا حارس تشيلسي لكن رئيس البلوز رفض رحيله، ثم تفاوض بعدها الملكي مع البرازيلي أليسون بيكر ولكن لم يتم التوصل لاتفاق مع إدارة روما حتى الآن.