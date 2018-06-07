راغب علامة يعايد جمهوره السعوديّ بـ "اللي باعنا" للمرة الأولى (صور)

يحيي السوبر ستار راغب علامة في ١٨ يونيو الجاري الواقع في رابع أيّام عيد الفطر السعيد حفلاً غنائياً جماهيرياً هو الأوّل له في المملكة العربيّة السعوديّة، وتحديداً في مدينة الملك عبد الله الإقتصاديّة في جدّة.

هذا الحفل الذي يُنظّم بدعم من الهيئة العامّة للترفيه في المملكة العربيّة السعوديّة يُعدّ من أضخم الحفلات الغنائيّة التي يحييها السوبر ستار في مسيرته الفنيّة، ويتميّز بإنتاجه الضخم من حيث بناء المسرح وتجهيزه بأحدث المعدّات التكنولوجيّة لناحية هندسة الصوت، والإضاءة، والغرافيكس.

كما يحضّر السوبر ستار هديّة خاصّة لجمهوره السعوديّ بإطلاق جديده الغنائيّ للمرّة الأولى على المسرح، حيث يؤدّي أغنيته الجديدة " اللي باعنا" لأوّل مرّة بشكل مباشر أمام الجمهور السعوديّ المتوقّع أن يتألّف من العائلات السعودية، ومن عشّاق السوبر ستار من الجاليات العربيّة المختلفة المقيمة في المملكة.

ويأتي هذا الحفل بعد أن إحتفل السوبر ستار بعيد ميلاده مهدياً معجبيه إطلاق أغنيته الجديدة صباح اليوم عبر تطبيق أنغامي، والتي نالت منذ لحظات إصدارها الأولى إعجاب عشّاق السوبر ستار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما حازت على نسبة عالية من التحميل والإعجاب عبر التطبيق المذكور.