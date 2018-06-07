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انتخاب العراق نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة 73

الخميس 07/يونيو/2018 - 10:54 م
انتخاب العراق نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة 73
أرشيفية
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وكالات
 

انتخبت ‫العراق‬ نائبا لرئيس ‫الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة 73، واعتبرت الخارجية العراقية هذا الانتخاب بـ"النصر الدبلوماسي".

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد محجوب - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الخميس - إن بلاده تتطلع للعب دور محوري في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة للعام 2030، بالاضافة إلى المساهمة الفاعلة في تطوير أساليب عمل الجمعية العامة وتعزيز دور العراق في الساحة الدولية.

وأضاف أن جهد الخارجية العراقية - ممثلة بوزيرها إبراهيم الجعفري وكادرها القيادي وممثلها الدائم في الأمم المتحدة - في تنفيذ سياسة العراق الهادئة والمتوازنة والمعتدلة في المجتمع الدولي بشكل عام، اسهمت في تبوء العراق لهذا المنصب .

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