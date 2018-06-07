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تدريبات تأهيلية لباسم علي في مران الأهلي

الخميس 07/يونيو/2018 - 10:59 م
تدريبات تأهيلية لباسم علي في مران الأهلي
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علي نبوي
 

أدى باسم علي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق المقام على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.


وخاض اللاعب تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم، والجري حول الملعب.


ويعاني باسم من الإصابة بالتواء في أنكل القدم، تعرض له في مباراة الفريق الأخيرة بمسابقة الدوري الممتاز أمام المصري.


وكان الأهلي قد استأنف تدريباته مساء الثلاثاء الماضي، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة أسبوعين، وذلك استعدادا لمواجهة تاون شيب البتسواني في السابع عشر من الشهر المقبل.

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