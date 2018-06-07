مهاب مميش: قناة السويس حققت عائدات لم تحدث في تاريخها

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة حققت عائدات لم تحدث في تاريخها، مشيرًا إلى أن المواطنين كانوا متعجلين جدًا عائداتها، لكن خططتنا كانت 2023.





وأضاف "مميش"، في حواره المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، قائلا: "أنه سيعلن عن أرقام مفرحة في شهر يوليو المقبل مع السنة المالية الجديدة عن عائدات القناة"، موضحا أن القناة اتبعت سياسة تسويقية مرنة عن طريق عرض تسهيلات للخطوط البعيدة لتعبر من قناة السويس.



