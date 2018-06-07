مهاب مميش: قناة السويس حققت عائدات لم تحدث في تاريخها
الخميس 07/يونيو/2018 - 10:53 م
جهاد جمال
قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة حققت عائدات لم تحدث في تاريخها، مشيرًا إلى أن المواطنين كانوا متعجلين جدًا عائداتها، لكن خططتنا كانت 2023.
وأضاف "مميش"، في حواره المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، قائلا: "أنه سيعلن عن أرقام مفرحة في شهر يوليو المقبل مع السنة المالية الجديدة عن عائدات القناة"، موضحا أن القناة اتبعت سياسة تسويقية مرنة عن طريق عرض تسهيلات للخطوط البعيدة لتعبر من قناة السويس.
وتابع قائلا: إحنا نفسنا مكناش مصدقين هذه الأرقام، مشيرًا إلى أن التجارة معظمها من الشرق للغرب، وأسهل وسيلة لحركة التجارة تلك هي قناة السويس.
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