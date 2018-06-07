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بسبب الغزل.. حلبية يكلف خزينة المصري 40مليون جنيه (صور)

الخميس 07/يونيو/2018 - 10:46 م
بسبب الغزل.. حلبية يكلف خزينة المصري 40مليون جنيه (صور)
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نيرة الجابري
 

 

في الوقت الذي يشهد فيه النادي المصري أزمة مالية طاحنة تمثلت في عجز الإدارة عن سداد بعض مستحقات ومكافآت اللاعبيبن عن الموسم الماضي إضافة الي تعثره في عقد صفقات مناسبة لهذا الموسم بسبب ضعف الموارد المالية.


استجدت علي ساحة النادي المصري أزمة مالية جديدة تسبب فيها المجلس تمثلت في قيامه وبالمخالفة للقانون بهدم مباني ومنشأت نادي غزل بورسعيد الرياضي والذي كان قد صدر قرار من محافظ بورسعيد بشأن ضمه الي النادي المصري لاستخدامه كنادي اجتماعي جديد مع الغاء نشاط نادي الغزل البورسعيدي.


وانتقلت المشكلة الي ساحة القضاء  بعد قيام مجلس إدارة نادي الغزل للاحتجاج علي قرار محافظ بورسعيد لتصدر المحكمة حكمها بالغاء قرار المحافظ وتمكين مجلس ادارة  نادي الغزل من ارض ناديهم مرة اخري الا انه رغم صدور قرار المحكمة الا ان مجلس حلبية لم يحترم القانون وواصل عدوانه علي نادي الغزل حيث قام بتدمير كل منشأته وتجريف ارض الملعب وقدرت هذه الاعمال التي تم تخريبها لحوالي 40مليون جنيه  وهو الملبغ الذي طلبه مجلس إدارة نادي الغزل كتعويض عن قيمه خسائره التي تسبب فيها مجلس حلبية.


ومن المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها في هذه القضية خلال الأسابيع القادمة.


بسبب الغزل.. حلبية يكلف خزينة المصري 40مليون جنيه (صور)
بسبب الغزل.. حلبية يكلف خزينة المصري 40مليون جنيه (صور)
بسبب الغزل.. حلبية يكلف خزينة المصري 40مليون جنيه (صور)
بسبب الغزل.. حلبية يكلف خزينة المصري 40مليون جنيه (صور)
بسبب الغزل.. حلبية يكلف خزينة المصري 40مليون جنيه (صور)
بسبب الغزل.. حلبية يكلف خزينة المصري 40مليون جنيه (صور)
بسبب الغزل.. حلبية يكلف خزينة المصري 40مليون جنيه (صور)
بسبب الغزل.. حلبية يكلف خزينة المصري 40مليون جنيه (صور)
بسبب الغزل.. حلبية يكلف خزينة المصري 40مليون جنيه (صور)
بسبب الغزل.. حلبية يكلف خزينة المصري 40مليون جنيه (صور)
بسبب الغزل.. حلبية يكلف خزينة المصري 40مليون جنيه (صور)
بسبب الغزل.. حلبية يكلف خزينة المصري 40مليون جنيه (صور)
المزيد عن: مجلس حلبية كورة غزل بورسعيد رياضة
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