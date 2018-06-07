ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محمد هنيدي يهدد أحمد عبد المجيد بالسلاح في "أرض النفاق" (صور)

الخميس 07/يونيو/2018 - 10:44 م
محمد هنيدي يهدد أحمد عبد المجيد بالسلاح في أرض النفاق (صور)
أرض النفاق
طباعة
الفجر الفني
 
انتهى الفنان أحمد عبد المجيد، من تصوير عدد من المشاهد الخاصة بظهوره كضيف شرف في مسلسل "أرض النفاق" مع الفنان محمد هنيدي، في العمل الذي يشارك في الماراثون الرمضاني الجاري .

وظهر عبد المجيد خلال العمل بشخصية "مجدي"، الذي يهدده محمد هنيدي بعد تناوله لحبايه "الشجاعة"، وخاصة وأن المشهد يظهر خلال عبد المجيد وهو شاب مفتول العضلات، ليظهر أسقاط كوميدي، بالمقارنة بينه وبين هنيدي .

مسلسل "أرض النفاق" بطولة محمد هنيدي، ويشاركه البطولة نخبة مميزة من النجوم منهم : الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، هنا شيحة، نهى صالح، سلوى محمد علي، نجوى فؤاد، محمد ثروت، ومحمود حافظ، الفنان القدير سامي مغاوري"، أعاد صياغة الرواية الكاتب أحمد عبدالله، من إنتاج العدل جروب، إخراج سامح عبد العزيز ومحمد العدل.
محمد هنيدي يهدد أحمد عبد المجيد بالسلاح في "أرض النفاق" (صور)
محمد هنيدي يهدد أحمد عبد المجيد بالسلاح في "أرض النفاق" (صور)
محمد هنيدي يهدد أحمد عبد المجيد بالسلاح في "أرض النفاق" (صور)
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات رمضان مسلسلات مزيكا محمد هنيدي فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أرض النفاق أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقعه يفوز بكعكة أعلى مشاهدة فى رمضان؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
إنجلترا - أساسي
x
21:00
كوستاريكا - أساسي
البرتغال - أساسي
x
21:15
الجزائر - أساسي
أيسلندا - أساسي
x
22:00
غانا - أساسي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/7/2018 11:30:00 PM