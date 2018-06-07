محمد هنيدي يهدد أحمد عبد المجيد بالسلاح في "أرض النفاق" (صور)

انتهى الفنان أحمد عبد المجيد، من تصوير عدد من المشاهد الخاصة بظهوره كضيف شرف في مسلسل "أرض النفاق" مع الفنان محمد هنيدي، في العمل الذي يشارك في الماراثون الرمضاني الجاري .





وظهر عبد المجيد خلال العمل بشخصية "مجدي"، الذي يهدده محمد هنيدي بعد تناوله لحبايه "الشجاعة"، وخاصة وأن المشهد يظهر خلال عبد المجيد وهو شاب مفتول العضلات، ليظهر أسقاط كوميدي، بالمقارنة بينه وبين هنيدي .





مسلسل "أرض النفاق" بطولة محمد هنيدي، ويشاركه البطولة نخبة مميزة من النجوم منهم : الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، هنا شيحة، نهى صالح، سلوى محمد علي، نجوى فؤاد، محمد ثروت، ومحمود حافظ، الفنان القدير سامي مغاوري"، أعاد صياغة الرواية الكاتب أحمد عبدالله، من إنتاج العدل جروب، إخراج سامح عبد العزيز ومحمد العدل.