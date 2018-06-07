غدًا.. مجدي الجلاد ضيف بسمة وهبة في "شيخ الحارة"
الخميس 07/يونيو/2018 - 10:47 م
أمنية فوزي
يحل الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، ضيفًا على الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" غدًا الجمعة، ويكشف عن أسرار عديدة.
وقال "الجلاد"، خلال تصريحاته بـ "برومو الحلقة"،: "لو سيبت الصحافة هشتغل حلاق أو هفتح كشك فول وطعمية".
ويُذاع الموسم الثاني من برنامج "شيخ الحارة"، الساعة 6:50 مساءً، على فضائية "القاهرة والناس"، طوال شهر رمضان الكريم.
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