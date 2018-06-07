غدًا.. مجدي الجلاد ضيف بسمة وهبة في "شيخ الحارة"

يحل الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، ضيفًا على الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" غدًا الجمعة، ويكشف عن أسرار عديدة.





وقال "الجلاد"، خلال تصريحاته بـ "برومو الحلقة"،: "لو سيبت الصحافة هشتغل حلاق أو هفتح كشك فول وطعمية".



