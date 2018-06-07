مفاجأة.. عرض "حلاوة الدنيا" و"هذا المساء" علي التليفزيون الإسرائيلي (صورة)
الخميس 07/يونيو/2018 - 10:35 م
يارا أحمد
قام التليفزيون الإسرائيلي ببدء اذاعة مسلسلي "حلاوة الدنيا" و"هذا المساء"، وهو ما اعتبره نشطاء مفاجأة حيث مترجم للغة العبرية.
وتم عرض المسلسلين بترجمة للغة العبرية وأيضا لغة عربية لمتابعة الجمهور لجنسيات أخرى مختلفة عن الإسرائيلية.
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