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مفاجأة.. عرض "حلاوة الدنيا" و"هذا المساء" علي التليفزيون الإسرائيلي (صورة)

الخميس 07/يونيو/2018 - 10:35 م
مفاجأة.. عرض حلاوة الدنيا وهذا المساء علي التليفزيون الإسرائيلي (صورة)
حلاوة الدنيا
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يارا أحمد
 

قام التليفزيون الإسرائيلي ببدء اذاعة مسلسلي "حلاوة الدنيا" و"هذا المساء"، وهو ما اعتبره نشطاء مفاجأة حيث مترجم للغة العبرية.


وتم عرض المسلسلين بترجمة للغة العبرية وأيضا لغة عربية لمتابعة الجمهور لجنسيات أخرى مختلفة عن الإسرائيلية.

مفاجأة.. عرض "حلاوة الدنيا" و"هذا المساء" علي التليفزيون الإسرائيلي (صورة)
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