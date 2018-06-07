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ترامب: إيران غيرت سلوكها في المنطقة

الخميس 07/يونيو/2018 - 10:45 م
ترامب: إيران غيرت سلوكها في المنطقة
أرشيفية
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وكالات
 

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن السلطات الإيرانية غيرت نهجها السياسي الذي تتبعه في المنطقة بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، جرى اليوم الخميس، أن الإيرانيين "لا ينظرون، كما كان الحال في السابق، إلى منطقة المتوسط أو إلى ما يحدث في سوريا واليمن وأماكن أخرى".

واعتبر أن إيران "أصبحت خلال الأشهر الثلاثة الماضية بلدا آخر تماما"، معربا عن أمله بأن يجلس الإيرانيون إلى طاولة التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق مرض لجميع الأطراف المعنية، بما فيها طهران.

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