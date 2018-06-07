"دعم مصر" يشكر "إسماعيل" على ما قدمه للوطن خلال رئاسته للوزراء

تقدم ائتلاف دعم مصر بأسمى معاني الشكر والتقدير للمهندس شريف إسماعيل على ما قدمه للوطن من جهود صادقة خلال الفترة التي تولى فيها رئاسة وزراء مصر، وهي الفترة التي سيسجلها التاريخ بحروف من نور لما تحملته حكومته من ظروف صعبة وما استتبعها من إجراءات فرضها برنامج الإصلاح الاقتصادي وجاهد رئيس الوزراء السابق ووزراؤه المخلصون في سبيل توفير أقصى قدر ممكن من الحماية الاجتماعية للمواطنين وفق تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وفِي هذا الصدد جاء قرار السيسي بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، ليمثل انطلاقة نحو المستقبل ودفعة جديدة في سبيل استكمال خطط التنمية ومسيرة الإصلاحات التي بدأتها مصر تحت القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأكد ائتلاف دعم مصر أن الدكتور مصطفى مدبولي كان عنصرا فاعلا في الحكومة السابقة وأبلى بلاء حسنا في حقيبة وزارة الإسكان التي شهدت في عهده طفرة كبيرة وتحسنا ملموسا في إحداث نهضة عمرانية وتوفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل وجميع شرائح الإسكان تحت مظلة الإنجازات التي شهدتها مصر على مدار الفترة الرئاسية الأولى ولا تزال تشهدها.



