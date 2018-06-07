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قافلة طبية تفحص 1105 مريض مجانًا بقرية "العلالمة" في بني سويف (صور)

الخميس 07/يونيو/2018 - 10:43 م
قافلة طبية تفحص 1105 مريض مجانًا بقرية العلالمة في بني سويف (صور)
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احمد فتحى الدسوقي
 
دفعت مديرية الصحة ببني سويف، بقافلة طبية مجانية لقرية «العلالمة» التابعة لمركز بني سويف، شرق النيل، أستمرت ليومين "الأربعاء والخميس" ووقعت الكشف الطبي على ألف و105 حالة مرضية متنوعة، من أهالي القرية.

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إن الحملة ضمت 11 تخصصًا طبيًا، شملت جراحة عامة، وأطفال، وجلدية، وعظام، ونساء وتنظيم الأسرة، قلب وأوعية دموية، أسنان، أنف وأذن، باطنة، رمد، صد وتردد عليها 1087 حالة مرضية.

وأوضح أنه تم توقيع الكشف الطبي على المرضى، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وتحويل بعض الحالات إلى المستشفى العام، لافتًا إلى أنه تم عقد ندوة تثقيفية لسيدات وفتيات القرية عن فوائد التغذية السليمة، وأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والكشف المبكر عن الأمراض.

ونظم القافلة الطبية فريق مكون من الدكتور محمد حجازى، منسق القوافل والدكتور أمير مكرم، مسئول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج، مسئول مالى وإداري، وعيد فرج فرج، مسئول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي، مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات.
قافلة طبية تفحص 1105 مريض مجانًا بقرية "العلالمة" في بني سويف (صور)
قافلة طبية تفحص 1105 مريض مجانًا بقرية "العلالمة" في بني سويف (صور)
قافلة طبية تفحص 1105 مريض مجانًا بقرية "العلالمة" في بني سويف (صور)
قافلة طبية تفحص 1105 مريض مجانًا بقرية "العلالمة" في بني سويف (صور)
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