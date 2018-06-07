ضياء عبد الخالق عن اتهامه بالسخرية من الرسول في مسلسل "كلبش" : حاش لله

قال الممثل ضياء عبد الخالق، إنه يبرأ بنفسه من السخرية من الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وصف الرسول بالضحاك والقتال في مسلسل "كلبش"، لافتًا إلى أن هذا الكلام إذا كان به شيء خطأ فلا يجب أن يسأل عنه الممثل، بل المؤلف.



