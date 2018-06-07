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ضياء عبد الخالق عن اتهامه بالسخرية من الرسول في مسلسل "كلبش" : حاش لله

الخميس 07/يونيو/2018 - 10:42 م
ضياء عبد الخالق عن اتهامه بالسخرية من الرسول في مسلسل كلبش : حاش لله
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كساب أحمد
 
قال الممثل ضياء عبد الخالق، إنه يبرأ بنفسه من السخرية من الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وصف الرسول بالضحاك والقتال في مسلسل "كلبش"، لافتًا إلى أن هذا الكلام إذا كان به شيء خطأ فلا يجب أن يسأل عنه الممثل، بل المؤلف. 

وتابع "عبد الخالق"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً" المذاع على فضائية "دريم"، مساء الخميس، أنه قام بعرض وجهة نظر الشخصية المتطرفة الإرهابية في المسلسل، وليس وجهة نظره كضياء عبد الخالق، معقبًا: "حاشا لله أن أسخر من الرسول عليه السلام أو أي نبي". 
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